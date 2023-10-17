CGB Football and Volleyball Scoreboard
Taking the snap from Broncos center Michael Freese (#72) is Dylan Davis (#24) as Coach Ridgeway played three different quarterbacks throughout the game. CGB was defeated 0-62. This Friday night the Arcola Purple Riders will travel to Cerro Gordo for the last game of the season and senior night.
Football
Chris Ridgeway, Head Coach
October 14 @
Argenta-Oreana
CGB 0
A-O 62
Next game: October 20 @ home vs. Arcola (Senior Night)
Varsity Volleyball
Diann Durbin, Head Coach,
Jennifer Moore,
Assistant Coach
Record: Overall 24-8; LPC 7-2
St. Thomas More
Invitational October 14
CGB 25 18 15
St. Thomas More
23 25 11
Ali Walker 9 kills and 7 digs; Haylei Simpson 24; Skye Tieman 10 digs and 2 aces; Caroline Hill 3 kills and 2 aces; Lexi Davis 7 digs; Jayda Scott 5 kills, 1 ace, and 1 block; Jadyn McCarty 1 kill and 1 block; and Joie Auth 7 kills and 2 aces
CGB 22 20
T-Town 25 25
Alli Walker 8 kills, 1 ace and 2 blocks; Haylei Simpson 12 assists and 1 block; Skye Tieman 9 digs; Caroline Hill 2 aces and 3 blocks; Jayda Scott 1 ace and 1 block; Joie Auth 2 kills and 6 digs; and Jadyn McCarty 2 kills and 2 blocks
CGB 25 11 15
PBL 18 25 7
Alli Walker 10 kills, 6 digs, and 1 block; Haylei Simpson 17 assists; Skye Tieman 13 digs; Caroline Hill 2 kills and 1 block; Jayda Scott 2 kills and 1 ace; Joie Auth 4 kills and 3 aces; Jadyn McCarty 3 kills and 1 block
CGB 23 18
Trinity River Forest 25 25
Alli Walker 8 kills and 7 digs; Haylei Simpson 15 assists, 4 kills and 1 block; Skye Tieman 15 digs and 1 kill; Caroline Hill 5 blocks, 3 kills and 1 ace; Jadyn McCarty 2 kills and 1 block; Joie Auth 3 kills and 1 block; and Jayda Scott 2 blocks and 1 kill
CGB 10 25
Tri-Valley 25 27
Alli Walker 10 kills; Haylei Simpson 18 assists and 2 blocks; Skye Tieman 6 digs; Caroline Hill 1 kill and 1 ace; Jadyn McCarty 2 kills and 1 block; Joie Auth 5 kills
October 12 @ home
CGB 25 18 21
Villa Grove 23 25 25
Ali Walker 11 kills and 1 block, Haylei Simpson 18 assists and 2 blocks, Skye Tieman 10 digs and 2 aces; Caroline Hill 4 blocks; Lexi Davis 5 digs; Jadyn McCarty 4 blocks and 2 kills; and Joie Auth 6 digs and 6 aces
October 10 @ Tri-County
CGB 29 15 15
Sullivan 27 25 13
Ali Walker 13 kills, 2 aces, and 1 block; Haylei Simpson 26 assists,13 digs and 1 block; Skye Tieman 13 digs, 9 assists, and 1 ace, Caroline Hill 4 kills, 2 blocks and 1 ace; Jadyn McCarty 6 kills and 2 blocks, Joie Auth 5 kills; and Jayda Scott 6 kills and 1 block
Next game: October 19 @ Blue Ridge