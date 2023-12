Freshman Sophie Monts (13) puts up a jumper in the lane in the ALAH varsity girls basketball game last week. Sophie also hit a 3 pointer in the contest. The Knights dropped the contest 53-27

ALAH High School Girls Basketball

Nov. 27 vs. Oakwood

ALAH Varsity defeated Oakwood 51-41

Scoring legend 2s-3s-FTA-FTM-Total points

Scoring: Mackenzie Condill 3-0-0-0-6; Morgan Casteel 1-1-2-0-5; Addison Yeakel 2-0-0-0-4; Claire Seal 8-0-13-9-25; Sophie Monts 0-1-0-0-3; Sara Herschberger 0-0-2-0-0; Alayna Plank 1-1-2-1-6; Savannah Butcher 0-0-2-2-2

Nov. 28 vs. Maroa-Forsyth

Maroa-Forsyth JV defeated ALAH 33-30

Scoring: Addison Yeakel 7-0-1-1-15; Sophie Monts 1-1-0-0-5; Anna Rawlins 2-0-2-2-6; Savannah Butcher 2-0-0-0-4

Maroa-Forsyth Varsity defeated ALAH 53-27

Morgan Casteel 1-0-0-0-2; Addison Yeakel 1-0-0-0-2; Claire Seal 3-0-10-8-14; Sophie Monts 1-1-0-0-5; Sara Herschberger 0-1-2-1-4; Savannah Butcher 0-0-2-0-0

Nov. 30 vs. Unity Unity JV defeated ALAH 34-29

Scoring: Morgan Casteel 1-1-0-0-5; Brynlee Moore 5-0-0-0-10; McKenna Blaudow 1-1-0-0-5; Anna Rawlins 0-2-2-0-6; Savannah Butcher 0-0-10-3-3

Unity Varsity defeated ALAH 49-35

Scoring: Morgan Casteel 0-1-0-0-3; Addison Yeakel 3-0-2-0-6; Claire Seal 4-0-6-6-14; Sara Herschberger 2-0-0-0-4; Alayna Plank 1-1-0-0-5; Anna Rawlins 0-1-0-0-3

The ALAH high school girls upcoming schedule is at Heritage, Dec. 7, home vs. Mattoon, Dec. 9, at Sullivan, Dec. 11, and at Monticello, Dec. 12.