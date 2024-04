Mt. Zion High School Third Quarter Honor Roll

By Editor

Freshmen

Summa Cum Laude

All A’s In All Courses

Delaney Akers, Kendall Allen, Natalie Amaro, Aydun Ballard, Raegan Ballard, Veronica Ballweg, Kalvin Becker, Clare Bradley, John Bright, Seth Bunning, Mason Cox, Catelyn Crafton, Riley Dalluge, Julia Daniels, Alaina Folmnsbee, Tatum Gray, Abigail Grunden, Hailey Hahn, McKenna Hamrick, Rylee Harbour, Hayden Hartman, Allison Harvey, Claire Horne, Elana Howard, Taylor Howell, Jack Lay, Xialing Liu, Abigail Mahan, Connor Mason, Holden McCoy, Aaron Miller, Andrew Owens, Zachary Paulson, Ella Perona, Ryne Reatherford, Lucas Reynolds, Bellamie Rhoades, Jack Rogers, Chase Schoonover, Kendall Smith, Gage Snow, Makenzie Stanley, Dana Varela, Emma Weaver, Mason Weter, Declan Woosley, Makynlee Wright

High Honor Roll

GPA 3.5 – 4.999

Charlotte Agge, David Albrecht, Alaina Becker, Gavyn Bequette, Dalton Bernardy Thunder, Jackson Bilyeu, Bailey Bishop, Kellen Bollhorst, Brooke Boston, Grace Brown, Ryan Byers, Ethan Collier, Matthew Combs, Gauge Dalluge, Braylon Damery, Peyton Delgado, Matthew Detmers, Tinley Ditty, Tarynann Donovan, Corin Etchison, Avelyn Ethell, Sierra Farmer, Addison Flannery, Connor Fox, Charles Freund, Makayle Garland, Rachel Garrett, Grace Gherardini, Hailing He, Gianna Hernandez, Aleiah Hicks, Gabrielle Hicks, Mia Hicks, Reddington Holt, Evan Howley, Melissa Hubner, Caroline Huss, Madalyn Jaeger, Corbyn Johnson, Blake Lamb, Qizhen Lin, Gunnar Lind, Damian Marcello, Braden Maxey, Ellie Miser, Josephine Morelli, Leighton Oliver, Jackson Osborne, Mason Reynolds, Ryan Reynolds, Aiden Rhoades, Breanna Sanders, Jacob Sawyer, Makenna Scribner, Anshdeep Singh, Olivieah Smeltzer, Eilee Snow, Elijah Snow, Peyton Swarthout, Lyla Swartz, Brayden Whicker, Elizabeth Whitten

Honor Roll

GPA 3.0 – 3.499

Jaysan Anderson, Savannah Beiler, Adrian Blakey, Henry Blunt, Izzabella Bolyard, Austin Burich, Bo Buttz, Emmanuel Cayanan, Cailyn Crockett, Connor Cuddy, Luke Cullison, Greyson Dial, Keegan Durbin, Madison Edwards, Akeelah Fitch, Gabriella Gilman, Tillie Gurley, Ella Kamer, Lucas Kellerman, Ashley Lorenz, Lola Maldonado, Jillian Mayer, Dexter Medley, Gracie Reeter, Karlise Ridley, Nolan Roney, Collin Shull, Wyatt Stevens, Lyla Stock, Travon Street, Henry Toth, Lillian Warden, Landon Workman

Sophomores

Summa Cum Laude

All A’s In All Courses

Vincent Baker, Makaylah Barnes Adams, Abagail Bennett, Rachel Besser, Audrey Brent, Eloise Comerford, Kathryn Dick, Molly Doolin, Ashlynn Dover, Evan Engle, Kylie Ferguson, Ella Fink, Jacob Franey, Matthew Freund, William Grohne, Jacob Harvey, Jackson Heckel, Addyson Hodges, Tess Horne, Joshua Howell, Ana Kanemaru, Kamran Khan, Garrett Klasko, Paityn Koester, Viktoria Kornewald, Isaac Leichty, Aidan Marquis, Mark Mavis, Ella Phares, Lane Renfro, Andrew Reynolds, Braxton Rhoades, Sophia Rhoden, Aiden Ricca, Ayden Riggs, Ryne Rodriguez, Erin Root, Addison Rotz, Nicholas Scherer, Lucy Schnippel, Vienna Shim, Eleanor Short, Gabe Shumaker, Oscar Sullivan, Camden Talty, Caroline Tanner, Carson Thornton, Carter Vance, Tinleigh Weigler, Camryn White, Chloe Williams, Tatum Williams

High Honor Roll

GPA 3.5 – 4.999

Jaxon Aldridge, Ava Anderson, Jeffrey Anderson, Audrey Austin, Ty Ball, Kaydence Bartlow, Richard Blake, Brenden Brammer, Jayden Brown, Oliver Coleman, Jasper Cook, Aiden Dalby, Olivia Daniels, Joao De Lima Oliveira, Riley Diehl, Carlee Doyle, Madelyn Durbin, Nicholette Ellegood, Abigail Ellis, Koen Elwick, Kylie Ferguson, Payton Gosnell Roberts, Connor Graves, Ella Green, Rylyn Grunden, Marlee Hall, Abigail Haubner, Colton Henson, Addison Hines, Olivia Irons, Tammy Kuiters, Abbey Kupish, Lillianna Lambert, Grace Larrison, Taylor Larson, Jameson Layton, Daniel McAlpine, Landon McGeorge, Luke Miller, William Moore, Ava Morgan, Carson Oliver, Terry Olivigni, Eva Patrick, Solomon Peck, Isabelle Rarrieck, Areyana Rhamy, Emma Ridley, Arianna Riggs, Kylee Roberts, Jadyn Robinson, Moral Roundcount, Ryder Shobe, Claire Simpson, Avery Smith, Anna Soares, Angelina Sobecki, Avery Sommer, Maddalyn Spangler, Keller Stocks, Ethan Strohl, Landon Swartz, Wyatt Trump, Addison Turner, Gadiel Velasco, Carli Voigt, Carleighann Whicker, Thomas Whitley

Honor Roll

GPA 3.0 – 3.499

Aidan Barnett, Zakary Bingham, Sophia Boyles, Kambrea Brand, Sydney Cannon, Caden Conaway, Jonathan Engel Fansler, Brock Foster, Kody Gallardo, Kyleigh Garber, Karlie Hoffman, Elena Kernan, Napaphat Lertchaiporn, Angela McCoy, Aiden Mulgrew, Justin ONeill, Destiny Parker, Colton Petrick, Owen Pharis, Makenna Phillips, Olivia Robb, Jacob Sago, Gracelyn Simpson, Grayson Summers, Carter Watts, McKenzie Westerfield, Lainey Wills

Juniors

Summa Cum Laude

All A’s In All Courses

Shannon Ahn, Samuel Albrecht, Taylor Beiler, Hailey Border, Lucas Boyd, Thomas Gabriel Cayanan, Sebastian Cervantes, Zoey Comer, Lexie Damery, Ainsley Doyle, Samuel Driscoll, Ashlyn Ellis, Romelia Fiore, Brynley Fisher, Tayetum Flanigan, Kennedy Fultz, Kaylee Garner, Isaiah Johnson, Jonathan Jordan, Joseph Jordan, Madelyn Kendall, Lyncoln Koester, Brooklyn Kondritz, Mackenzie Krieger, Chloe Kuncl, Hannah Loud, Lydia Marion, Claire McNeill, Madilyn Moore, Mykenna Morganthaler, Addison Niles, Elizabeth Paulson, Micajah Reid, Ainsley Risley, Jillian Rockey, Naomi Schmahl, Andrew Schultz, Elania Shehorn, Olivia Sheleheda, Owen Sill, Ava Stowers, Karlie Teel, Skyler Tenuto, Alyssa Thompson, Hallie Traxler, Brayden Trimble, Sarah Troll, Brody Wagers, Benjamin Walker, Landon Woolery

High Honor Roll

GPA 3.5 – 4.999

Taylor Ball, Jackson Beiler, Aaralyn Boone, Baylee Brischle, Benjamin Brown, Ronald Cole, Emma Cox, Nolan Cummings, Atiana Davis, Lillian Deering, Alexis Flanders, Maxwell Fleming, Kimora Fox, George Gilman, Daniel Grauer, Isabel Green, Nevaeh Guglielmetti, Lucas Hamilton, Evan Hamrick, Lukas Hanneken, Jacob Harmison, Courtenay Harris, Tyler Hensley, Jinna Hiser, Bradley Kier, Adelynn Kuchelmeister, Sydney Lowe, Logan Lynch, Leo Maldonado, Megan Malone, Jack Mason, Shelby Miller, Quinn Ready, Zane Ritchie, Cristen Jovic Sanchez, Bryn Southerland, Chloe Stovall, Lucas Wade, Kallie Walsh, Aiden Weaver, Tristan Wirey

Honor Roll

GPA 3.0 – 3.499

Lucas Andreas, Jaelynne Atteberry, Kaden Becker, Jaxon Bostwick, Bella Buckles, Ryan Crowley, Hunter Edwards, Guinevere Gephart, Wesley Grunden, Sydney Howerton, Sidney Innis, Bailey Lee Mentzer, Dominck Miller, Andrew Newton, Ava Rigg, Carter Spangler, Joseph Wilson, Ella Wingard

Seniors

Summa Cum Laude

All A’s In All Courses

Madelyn Akers, Denver Anderson, Ingrid Bakeman, Makobi Barnes Adams, Lyndsey Barnett, Ella Becker, Joelen Blair, Patrick Brock, Easton Buttz, Olivia Cooper, Parker Courson, Emma Crowley, Alex Current, John Damarin, Ayla Ditommaso, Madeline Doolin, Brendan Doyle, Ava Duncan, Tyson Evans, Josie Gower, Klaire Grace, Peyton Graves, Mason Gray, Elizabeth Grunden, Olivia Hawley, Jaidyn Henson, Drew Hittmeier, Emmy Hodges, Thomas Kanemaru, Avery Kyburz, Azrielle Lauper Cook, Canon Leach, Noah Leichty, Victoria Madler, Kathy Mao, Michael Matas, Camille Mavis, Ava Meadows, Emelia Moore, Roman Munoz, Destiny Nyberg, Valeria Ocana Pena, Marina Olieman, Hillary Owens, Isabelle Patterson, Averi Pfeifer, Jordan Reynolds, Rylie Rhodes, Brooklan Roberts, Peyton Schroeder, Ellacyn Sefton, William Shade, Joelie Shafer, Hayden Shumaker, Kennedy Stenger, Madison Tener, Dylan Thunder, Lucas Tilton, Savannah Troll, Wyles Washburn, Angelina Wright, Mason Wrigley, Tyler Zuber

High Honor Roll

GPA 3.5 – 4.999

Valerie Affeldt, Carter Bahls, Julian Baker, Renee Ballard, Karson Bollhorst, Bradin Bolt, Isaac Carpenter, Hannah Claghorn, Caroline Cuddy, Gabrielle Daniels, Carson Davis, Kyle Donahue, Brooke Doyle, Grace Dunham, Chase Fink, Emmalyn Folmnsbee, Jake Foster, Ellie Fritzsche, Josiah Garrett, Meela Goetz, Ava Hall, Nicholas Hanneken, Remington Hiser, Patrik Hosier, Katie Howell, Logan Hutton, Maxwell Iwanski, Audriana Johnson, Daphne Kretsinger, Maddy Kuiters, Drew Lamb, Allan Lane, Chloe Longfellow, Gabriel Mahan, Lydea Mayes, Grant McAtee, Miya Means, Kyle Morris, Keaton Nielsen, Mason Oliver, Karla Pirul, Cameron Rowe, Cameron Schroth, Cade Seeley, Carrera Sidlo, Kelcie Smith, Daniel Soares, Alexis Suddarth, Lily Summers, Cole Talty, Oliver Van Der Borght, Jayla Waldoff, Alexis Wallace, Bryndon Wallace, Landon Weigler

Honor Roll

GPA 3.0 – 3.499

James Anderson, Robert Behm, Hayley Beiler, Tucker Burrus, Adriana Chavez, Piper Crowder, Carmendy Dalluge, Vincent Fiore, Angelynn Freund, Joshua Garrett, Alexis Gerde, Ava Gray, Elyse Harding, Mallory Haskell, Caleb Miller, Autumn Ray, Isaac Reynolds, Isabella Rhoden, Hunter Walker, Steele Waller, Jordan Weter, Ella Yoder